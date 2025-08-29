Mann donnerte Sessel, TV und Geschirr aus dem Fenster auf die Straße

Zum Schluss riss er sogar die Fenster aus der Verankerung und warf sie auf die Straße.

Wien. Ein Mann warf vom ersten Stock eines Wohnhauses mehrere Gegenstände - Sessel, Fernseher, Geschirr, etc - auf die Straße, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Beim Eintreffen der Beamten saß der Mann schreiend im Fensterrahmen und drohte damit, hinunter zu springen. In weiterer Folge riss er die Fenster aus der Verankerung und warf diese ebenfalls auf die Straße. Die Beamten mussten Abstand zum Gebäude halten, um nicht von den Gegenständen getroffen zu werden.

Mit Unterstützung der WEGA konnte der 43-Jährige gesichert werden. Der Mann befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmenzustand und wurde in weiterer Folge nach dem Unterbringungsgesetz in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Amtshandlung wurde niemand verletzt. Insgesamt wurden drei parkende Fahrzeuge durch diverse Gegenstände beschädigt.