Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Symbolfoto: Mann warf Sessel auf Straße
© Getty

In Floridsdorf

Mann donnerte Sessel, TV und Geschirr aus dem Fenster auf die Straße

29.08.25, 13:22
Teilen

Zum Schluss riss er sogar die Fenster aus der Verankerung und warf sie auf die Straße. 

Wien. Ein Mann warf vom ersten Stock eines Wohnhauses mehrere Gegenstände - Sessel, Fernseher, Geschirr, etc  - auf die Straße, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Beim Eintreffen der Beamten saß der Mann schreiend im Fensterrahmen und drohte damit, hinunter zu springen. In weiterer Folge riss er die Fenster aus der Verankerung und warf diese ebenfalls auf die Straße. Die Beamten mussten Abstand zum Gebäude halten, um nicht von den Gegenständen getroffen zu werden.

Mit Unterstützung der WEGA konnte der 43-Jährige gesichert werden. Der Mann befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmenzustand und wurde in weiterer Folge nach dem Unterbringungsgesetz in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Amtshandlung wurde niemand verletzt. Insgesamt wurden drei parkende Fahrzeuge durch diverse Gegenstände beschädigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden