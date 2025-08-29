Alles zu oe24VIP
Zum dritten Mal in Folge: Westbahnhof ist Österreichs Nummer 1
© APA/GEORG HOCHMUTH

VCÖ-Bahnhofstest

Zum dritten Mal in Folge: Westbahnhof ist Österreichs Nummer 1

29.08.25, 12:41
Der Westbahnhof hat den Hattrick geschafft: Beim diesjährigen VCÖ-Bahnhofstest wurde zum dritten Mal in Folge der Wiener Westbahnhof von den Fahrgästen am besten von allen großen Bahnhöfen bewertet.  

Beim jährlichen VCÖ-Bahnhofstest ist zum dritten Mal in Folge der Wiener Westbahnhof von den Fahrgästen am besten von allen großen Bahnhöfen bewertet worden. "Silber" ging heuer an den St. Pölten Hauptbahnhof, "Bronze" an den Salzburger Hauptbahnhof. Für den Test haben rund 14.400 Fahrgäste in den Zügen sowie online die Bahnhöfe bewertet, wie es am Freitag in einer Aussendung des VCÖ hieß.

Die Fahrgäste schätzten am Westbahnhof besonders die gute Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr und zu Fuß, die Anzahl der Ticketautomaten sowie die Helligkeit im Gebäude. Am zweitbesten wurde heuer der Hauptbahnhof St. Pölten bewertet, bei dem die Fahrgäste die gute Erreichbarkeit zu Fuß und mit dem Fahrrad sowie die Barrierefreiheit sehr schätzten.

Mit Ausnahme von Bregenz Hauptbahnhof wurden aber alle großen Landeshauptstadt-Bahnhöfe beim VCÖ-Bahnhofstest gut bewertet. "Bahnhöfe sollen ein Ort sein, an dem Fahrgäste gerne ankommen und verweilen, die gut erreichbar sind und, wo viele Züge ankommen und wegfahren", bringt es VCÖ-Experte Michael Schwendinger auf den Punkt.

Wiener Hauptbahnhof am schönsten

Bei den Bahnhöfen außerhalb der Landeshauptstädte war der Bahnhof Lienz in Osttirol der Sieger. Unter anderem wurde die Erreichbarkeit mit dem Rad, die Barrierefreiheit und das Gebäude insgesamt von den Fahrgästen top bewertet. Am zweitbesten wurde der Bahnhof von Rankweil in Vorarlberg von den Fahrgästen bewertet, vor dem Bahnhof von Kitzbühel.

Zum schönsten Bahnhof wurde der Wiener Hauptbahnhof, vor dem Salzburg Hauptbahnhof, dem Wien Westbahnhof, dem Grazer Hauptbahnhof und dem Linzer Hauptbahnhof gekürt. Bei den Bahnhöfen außerhalb der Landeshauptstädte war ebenfalls der Bahnhof Lienz in Osttirol am schönsten.

