Maskierte wollten Schülerin (7) in Auto zerren: Ermittlungen auf Hochtouren

Die Ermittlungen in dem Fall laufen derzeit auf Hochtouren.

Unglaubliche Szenen sollen sich am Montag gegen 12. 30 Uhr auf der Höhe der Innsbrucker Straße 8 in Völs im Bezirk Innsbruck-Land abgespielt haben. Dort soll ein maskiertes Duo, ein Mann und eine Frau, versucht haben eine Volkschülerin (7), die gerade am Heimweg war, in einen weißen Seat zu zerren. Das Mädchen, das von den Unbekannten am Arm gepackt wurde, soll sich mit aller Kraft losgerissen haben und nach Hause geflüchtet sein.

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Die Ermittlungen in dem Fall laufen auf Hochtouren. "Wir nehmen den Vorfall sehr ernst", so der Tiroler Polizeisprecher Christian Viehweider. Derzeit würden Umfelderhebungen stattfinden. Mögliche Kamera-Aufnahmen von Geschäften würden beispielsweise gesichtet und mögliche Zeugen befragt. "Wir suchen auch weiterhin nach Zeugen, die irgendetwas mitbekommen haben", so Viehweider. Diese sollten sich umgehend bei der Polizei melden.

Auch wurde die Polizeipräsenz in der Gegend verstärkt. Die Einsatzkräfte seien sensibilisiert worden.

Duo war maskiert

Das Duo war laut Angaben des Mädchens mit einem weißen Seat unterwegs. Der Mann wurde als schlank, circa 185 bis 190 Zentimeter groß beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jeans und einer schwarzen Lederjacke. Zudem trug er weiße Turnschuhe und schwarze Lederhandschuhe. Maskiert war er mit einer schwarzen Sturmhaube.

Die Frau soll rund 170 Zentimeter groß und schlank sein. Sie trug eine lila-beige Jogginghose und eine weiße Wolljacke sowie blaue Handschuhe. Maskiert war sie mit einer blauen Skihaube.