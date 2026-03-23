Raser (20) ohne Schein schleifte Polizisten mit

Der Beamte musste in ein Spital gebracht werden.

Der Opel Zafira-Raser fiel Polizisten in der Nacht Montag kurz nach Mitternachtin der Donaustadt auf. Er war auf der S2 viel zu schnell unterwegs.

Mit Blaulicht versuchten die Beamten daraufhin das Fahrzeug anzuhalten. Der, wie sich später herausstellte 20-jährige Lenker setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort.

Im Bereich des Zwerchäckerwegs gelang es den Polizisten schließlich, den Opel zu überholen und sich mit dem Polizeiauto diesem in den Weg zu stellen. Als einer der Beamten ausstieg, um den Raser zu kontrollieren, gab der junge Österreicher plötzlich erneut Gas.

Der Beamte wurde dabei in der Fahrertüre des Pkws eingeklemmt und mehrere Meter mitgeschliffen. Sein Kollege setzte sich mit dem Dienstfahrzeug erneut vor den Flüchtigen und konnte den Lenker so endgültig zum Stehenbleiben zwingen.

Mit Auto des Vaters illegal unterwegs

Der 20-Jährige, der keinen Schein besitzt und mit dem Auto seines Vaters unerlaubt unterwegs war, wurde vorläufig festgenommen. Im Inneren des Pkws fanden die Beamten eine kleine Menge Marihuana und stellten dieses sicher.

Der junge Mann wurde dem Amtsarzt vorgeführt, der eine Drogen-Beeinträchtigung feststellen konnte. Der Polizist, der mitgeschleift wurde, musste mit Verletzungen in ein Spital gebracht werden. Er konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen.

Der Raser wurde aufgrund mehrerer verkehrsrechtlicher Übertretungen, wegen des Verdachts des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt, der absichtlich schweren Körperverletzung sowie nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt.