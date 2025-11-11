Massenschlägerei in Ischgl: 28-Jähriger mit Messer verletzt

Ein Streit zwischen einem Ungarn, zwei Schweizern sowie mehreren Österreichern war eskaliert.

Ein 28-Jähriger soll vor einem Lokal im Tiroler Ischgl (Bezirk Landeck) in der Nacht auf Sonntag von einem 22-Jährigen mit einem Messer verletzt worden sein. Dem Vorfall war eine Schlägerei zwischen dem tatverdächtigen Ungarn, zwei Schweizern im Alter von 21 und 25 Jahren sowie mehreren Österreichern vorausgegangen.

Das Opfer wollte laut Polizei den Streit schlichten, als ihm der 22-Jährige eine ein Zentimeter tiefe Stichwunde in den Rippenbereich versetzt haben soll.

Der 28-Jährige sowie der 25-jährige, ebenfalls verletzte Schweizer wurden im Krankenhaus Zams ambulant behandelt. Das Tatmesser wurde in der Nähe des Lokals im Wintersportort sichergestellt.

Der Ungar und die beiden Schweizer wurden vorläufig festgenommen und nach ihrer Einvernahme am Sonntag wieder freigelassen. Sie werden angezeigt, weitere Ermittlungen waren noch im Gange.