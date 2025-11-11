41-Jähriger stach Mitbewohner in die Brust: Lebensgefahr

Nach einem blutigen Streit zwischen zwei Männern (41, 53) kämpfen Ärzte um das Leben des 53-jährigen Opfers.

Wien. Zu den wilden Szenen kam es am Montagabend in einer betreuten Wohngemeinschaft in der Rollingergasse im 12. Wiener Gemeindebezirk. Ein 41-Jähriger und ein 53-Jähriger konsumierten gemeinsam in einem Zimmer Alkohol.

Plötzlich gerieten die beiden Männer aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Dabei geriet der Jüngere so sehr in Rage, dass er zu einem Messer griff und damit auf seinen Mitbewohner stach. Dabei verletzte er den 53-Jährigen im Bereich der Brust. Anschließend verständigte er den Notruf. Der 41-jährige Wiener wurde festgenommen.