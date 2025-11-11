Bande fuhr mit gestohlenem Auto 26-Jährigen an: Lebensgefahr

Während das Opfer mit lebensgefährlichen Verletzungen am Boden lag, fuhr der Unfalllenker davon. Sowohl der fahrerflüchtige Mann als auch seine Mitfahrer konnten ausgeforscht werden.

Wien. Zu den dramatischen Szenen kam es am Montagabend im 21. Wiener Gemeindebezirk. Gegen 21.45 Uhr hörte eine Zeugin einen lauten Knall und entdeckte danach auf der Ruthnergasse einen Mann am Boden liegend. Zudem bemerkte sie ein Fahrzeug mit geöffneten Türen, das rückwärts in Richtung Gerasdorfer Straße rollte. In unmittelbarer Nähe des Unfallautos konnte sie vier bis fünf flüchtende Jugendliche wahrnehmen.

Daraufhin alarmierte sie sofort die Polizei und Rettung. "Aufgrund der Umstände bestand der Verdacht, dass das betroffene Fahrzeug auf der Ruthnergasse stadteinwärts Richtung Siemensplatz fuhr und dabei den Fußgänger am Schutzweg erfasst hatte. Der Verletzte, ein 26-jähriger Mann, wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Wenig später stellte sich heraus, dass das Auto am Sonntag als gestohlen gemeldet worden war. Außerdem fanden die Beamten am Unfallort ein Handy, das vermutlich von einem der flüchtenden Jugendlichen verloren wurde. Während weitere Ermittlungen durchgeführt wurden, meldete sich ein 14-Jähriger in einer Polizeiinspektion, um den Vorfall anzuzeigen. Er gab gegenüber den Beamten an, dass sein Freund - ein 20 Jahre alter Wiener - das Fahrzeug gestohlen hatte und zum Zeitpunkt des Unfalls der Lenker war.

Zudem sagte der Teenie, dass der 20-Jährige mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Ruthnergasse fuhr. Als sein Freund den Fußgänger auf der Straße bemerkte, bremste er zwar ab, konnte das Fahrzeug jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den 26-Jährigen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass am selben Tag gegen 13.20 Uhr ebenfalls im 21. Bezirk mit dem gestohlenen Fahrzeug ein Auffahrunfall mit einer verletzten Person stattgefunden hatte. Auch hierbei beging der Unfalllenker Fahrerflucht.

Laut Angaben des 14-Jährigen befanden sich noch ein 14- und ein 16-jähriger Jugendlicher sowie ein 14-jähriges Mädchen im Fahrzeug. "Alle Beteiligten konnten namentlich ausgeforscht werden. Der 26-jährige Verletzte wurde im Krankenhaus notoperiert und befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr", so die Polizei.