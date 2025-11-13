Alles zu oe24VIP
© Facebook

Mega-Warteschlange: Heimisches Skigebiet wird schon jetzt gestürmt

13.11.25, 06:57
Ein Video vom Pitztaler Gletscher sorgt auch international für Aufregung. 

Viele Wintersportfans fiebern bereits dem ersten Skitag entgegen. Während die meisten heimischen Skigebiete traditionell Anfang Dezember öffnen, kann man auf den Gletschern bereits jetzt die ersten Schwünge in den Schnee setzen.

Dabei sorgt nun ein Video vom Pitztaler Gletscher in Tirol für Aufregung. Auf dem Clip, der derzeit im Netz viral geht, sieht man eine lange Warteschlange an der Talstation des Pitztaler Gletscherexpress.

 

Ein italienisches Nachrichtenportal titelte dazu bereits: „Tirol erlebt bereits einen Winter mit Übertourismus“. Auch im Netz ist die Aufregung groß. „Schrecklich diese Warteschlange!“, oder „Wie blöd kann man sein“ kommentieren User das Video.Dabei ist die lange Warteschlange am Morgen an der Talstation im Pitztal nicht ungewöhnlich – Wartezeiten von rund 30 Minuten sind durchaus normal.

