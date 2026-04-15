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Messer Familie bedroht
© Getty Images

Festnahme

Ehemann bedrohte Syrerin und Österreicher mit Messer

15.04.26, 08:43 | Aktualisiert: 15.04.26, 10:23
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Der 31-Jährige versuchte nach der Tat zu flüchten, konnte aber kurze Zeit später gefasst werden.  

Tirol. Zu einem dramatischen Vorfall kam es am Dienstag in Innsbruck. Dort soll ein 31-jähriger Staatenloser seine eigene Ehefrau, eine Syrerin (33) und einen Österreicher (36) gedroht haben, sie umzubringen. Der Mann hatte dabei ein Messer in der Hand. Auslöser der Tat soll ein Beziehungsstreit zwischen den Eheleuten gewesen sein, welcher vor der Drohung geklärt werden hätte sollen.

Eine Zeugin hörte die lauten Schreie und alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der Polizisten ergriff der Täter die Flucht. Er konnte aber kurz darauf festgenommen werden. 

S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133

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