Viktor-Adler-Markt
© Google.maps

Hotspot Favoriten

Messer-Raub in Waffenverbotszone: 23-Jähriger von mehreren Männern attackiert

18.09.25, 13:22 | Aktualisiert: 18.09.25, 14:31
Der Vorfall ereignete sich in der Waffenverbotszone beim Viktor-Adler-Markt.

Wien. In der Waffenverbotszone in Wien-Favoriten ist am späten Mittwochabend gegen 23.15 Uhr ein 23-Jähriger mit einem Messer verletzt und beraubt worden. Das Opfer, das mit einem weiteren Mann unterwegs war, berichtete, beim Viktor-Adler-Markt von mehreren Tätern attackiert worden zu sein.

Der 23-Jährige erlitt eine Schnittverletzung am Unterarm. Erst nach der Herausgabe des geforderten Bargelds flüchteten die Räuber. Die Täter sind unbekannt, nach ihnen wird derzeit noch gefahndet.

