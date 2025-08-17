Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
westbahnhof
© orf

Somalier stach zu

Messerattacke am Westbahnhof - 3 Verletzte

17.08.25, 12:22
Polizisten der Bereitschaftseinheit nahmen Samstagabend einen 30-jährigen Somalier fest. Er steht im Verdacht, drei Männer  (48, 51, 51 Jahre) mit einem Messer verletzt zu haben. 

Wien. Laut Landespolizeidirektion war es Samstag um 21 Uhr zu der Messer-Randale im Bereich des Europaplatzes und des Westbahnhofes gekommen. Dabei ging der Afrikaner auf drei Rumänen los - ein Opfer erlitt eine Stichverletzung im Halsbereich, ein weiteres eine Stichverletzung im Bauchbereich. Ein dritter Mann wurde durch einen Kopfstoß verletzt.

Alle drei Verletzten - die der dortigen Alko- und Obdachlosenszene zuzurechnen sind - wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Das Motiv ist bislang unklar. Laut den Opfern gab es zuvor keinerlei Kontakt mit dem Tatverdächtigen; er sei ihnen gänzlich unbekannt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West.

