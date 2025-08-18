Messerstecherei unter Syrern am Praterstern: Zwei Verletzte

Zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden.

Ein 24-Jähriger suchte am Sonntagabend gegen 22 Uhr die Polizei am Praterstern auf und gab an, dass es in der nähe von "ihm unbekannten" Männern mit einem Messer angegriffen wurde. Der Syrer erlitt bei der Attacke Schnittverletzungen am Ober- und am Unterarm. Nachdem daraufhin mehrere Streifen zu einer Fahndung ausgerückt waren, konnte noch ein weiterer Verletzter, ein 25-jähriger Syrer, aufgefunden werden.

Zweites Stich-Opfer vorgefunden

Dieser wies Riss-Quetsch-Wunden am Kopf auf und soll zuvor auch attackiert worden sein. Aufgrund einer genauen Täterbeschreibung konnten schließlich zwei Tatverdächtige, ein 16- und ein 18-Jähriger, auch syrische Staatsangehörige, festgenommen werden.

Von einem weiteren Tatverdächtigen ist der Name bekannt, ein vierter Angreifer ist derzeit flüchtig. Die genauen Hintergründe der Tat sind bisher unklar. Die Ermittlungen dazu sind laut Polizei-Sprecherin Julia Schick im Gange. Die beiden verletzten Männer wurden durch die Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.