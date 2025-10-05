Messerstreit in Putzkolonne - Frau (56) stach zu

Unter den Ex-Mitarbeitern einer Reinigungsfirma für Bürohäuser kam es unter Kollegen zu einem handfasten Streit - wobei einer Serbin (56) mit dem Messer eine zweite Facility-Kraft attackierte.

Wien. Samstagabend kam es in einer Wohnung in Währing - drei Ex-Kollegen einer Reinigungsfirma hatten sich privat getroffen - zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem 65-jährigen Mieter und einer ehemaligen Arbeitskollegin des Mannes gekommen sein.

Der Streit eskalierte, woraufhin die 56-jährige Ex-Kollegin den Mann mit einem Messer attackierte. Daraufhin mischte sich die Ehefrau (54) des bedrohten Mannes ein und wurde dabei schließlich verletzt.

Als die Beamten an der Adresse eintrafen, waren nur mehr die beiden Eheleute in der Wohnung anwesend. In der Küche konnte ein Messer vorgefunden und sichergestellt werden konnte. Die 54-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Identität der Tatverdächtigen war vorerst nicht eindeutig klar, jedoch gelang es den Beamten im Zuge weiterer Erhebungen in kurzer Zeit die Messerstecherin auszuforschen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Serbin wenig später an ihrer Wohnadresse festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.