Räuber Tankstelle Innsbruck
© Polizei

Hinweise gesucht

Wer kennt ihn? Bewaffneter Wintermantel-Räuber überfiel Tankstelle

02.10.25, 11:50 | Aktualisiert: 02.10.25, 13:08
Die Polizei sucht noch immer nach dem Räuber in einer schwarzen Winterjacke, der am Sonntagabend eine Tankstelle in Innsbruck brutal überfallen hatte. 

Tirol. Der dick gekleidete Mann in Jeans mit grauer Jogginghose und weißen Sneakers hatte am Sonntag gegen 23 Uhr einem Angestellten der Tankstelle in der Innsbrucker Andechsstraße ein Messer vorgehalten und ihn mit Innsbrucker Dialekt gezwungen, die Kassenlade zu öffnen. Daraus entnahm der Unbekannte mit Winterjacke mehrere Geldscheine und steckte diese in einen mitgebrachten Stoffsack. Anschließend flüchtete er über den Hinterausgang in Richtung Osten.

Räuber Tankstelle Innsbruck
© Polizei

Von dem Messer-Räuber fehlt trotz sofort eingeleiteter Fahndung noch immer jede Spur. Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung weiter um mögliche Hinweise zum Täter. Der Mann dürfte circa 35 Jahre alt und zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß sein.

Er hat eine kräftige Statur und trug eine graue Stoffhose, weiße Schuhe sowie eine schwarze Kapuzenjacke. Auffällig war zudem ein weißer Verband an seiner rechten Hand. Der Gesuchte habe Innsbrucker Dialekt gesprochen, hieß es.

