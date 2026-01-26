Mit Schusswaffe im Haus: 33-Jähriger von Polizei gerettet

Die Spezialkräfte waren am Sonntagnachmittag in Bad Aussee, Bezirk Liezen, stundenlang im Einsatz.

Stmk. Eine 37-jährige Frau hatte in den frühen Nachmittagsstunden die Polizei verständigt, weil ihr 33-jähriger Lebensgefährte Suizidabsichten geäußert habe und im Besitz einer Schusswaffe sei. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Einsatzkräfte hatte die Frau das Gebäude bereits verlassen.

Aufgrund des offensichtlichen psychischen Ausnahmezustandes des 33-Jährigen sowie der Waffe, die er bei sich gehabt hatte, wurden Spezialkräfte der Verhandlungsgruppe-Süd, der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) sowie des Einsatzkommandos Cobra hinzugezogen. Auch Rettungskräfte standen vorsorglich im Einsatz.

Im Verlauf des Einsatzes konnten Polizeikräfte mehrfach mit dem Betroffenen telefonieren.

Dieser zeigte sich zunächst nicht kooperativ. Erst nach stundenlangen Verhandlungen gelang es schließlich gegen 19.30 Uhr, den Mann zur Übergabe der Schusswaffe und zum Verlassen des Hauses zu bewegen. Er konnte von den Einsatzkräften gesichert und die Schusswaffe sichergestellt werden. Insgesamt standen rund 30 Einsatzkräfte der Polizei und 10 Rettungskräfte vor Ort im Einsatz. Weitere Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls sind im Gange.