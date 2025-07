Mutter und Sohn mit Kajak aus Donau gerettet

sfgsdfgds

Dramatische Szenen spielten sich am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr im Nebenarm der Donau bei Rührsdorf, Bezirk Krems, ab. Dort war eine ganze Familie mit zwei Kajaks unterwegs gewesen - trotz akuter Hochwasser-Warnung in der Donau im Bezirk Krems.

Eine Mutter und ihr Sohn, sie saßen in einem Boot, sollen dabei gekentert und aufgrund der Strömung abgetrieben sein. Die beiden mussten sich an einem Baum festhalten, um nicht weiter vom Wasser mitgerissen zu werden. Der Vater soll schließlich Alarm geschlagen haben.

Mutter und Sohn mussten ins Spital

Der Einsatzort konnte auf den Bereich oberhalb der zweiten Brücke über den Nebenarm, der sogenannten Silberseebrücke, eingegrenzt werden. Die Feuerwehrleute mussten ins Wasser steigen und die in Not geratenen Kajakfahrer retten. Mit Rettungsleinen konnten schließlich die Mutter und ihr Sohn an Land gebracht werden.

Sie mussten dem Rettungsdienst übergeben und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Universitätsklinikum Krems transportiert.