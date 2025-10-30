Nach Koks-Eklat: Teichtmeister muss in Anstalt bleiben

Der gefallene Burgschauspieler Florian Teichtmeister wurde auf dem Münchener Oktoberfest mit Kokain erwischt.

© oe24

Wie das Landesgericht Wien gegenüber oe24 bestätigt, muss er länger als erhofft in der Anstalt verbleiben.

© Getty

Der zuständige Richter Stefan Apostol hat eine Krisenintervention angeordnet. Teichmtemeister bleibt somit bis zu drei weitere Monate im forensisch-therapeutischen Zentrum in der Justizanstalt Wien-Mittersteig untergebracht. Innerhalb dieser drei Monate wird entschieden, ob er noch länger dort bleiben muss. Es drohen ihm bis zu sechs Monate oder sogar überhaupt eine lange Unterbringung in einer forensischen Anstalt. Teichtmeisters Anwalt Rudolf Meyer wird hingegen versuchen, eine baldige Freilassung zu erwirken.

Mit Koks auf der Wiesn

Der ehemalige Schauspieler Florian Teichtmeister ist nach einem Besuch des Münchner Oktoberfestes in beeinträchtigtem Zustand in eine Polizeikontrolle geraten und dabei mit Kokain erwischt worden.

Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen

Der frühere Burgschauspieler Florian Teichtmeister, der im September 2023 in Wien wegen Besitzes und Herstellung von zehntausenden Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt wurde, ist in München festgenommen worden, weil er gegen gerichtliche Auflagen verstoßen hatte.

© Fotomontage oe24

Bei Polizei-Kontrolle erwischt

Im Zusammenhang mit seiner rechtskräftigen Verurteilung waren Teichtmeister strenge Auflagen erteilt worden. Unter anderem wurde ihm für die Dauer einer fünfjährigen Probezeit der Konsum von Suchtmitteln untersagt.