Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
U-Bahnstation Längenfeldgasse
© Youtube//Der Vorfall ereignete sich in der U-Bahnstation Längenfeldgasse.

Längenfeldgasse

Nach Streit: Ungar ging mit Messer auf U-Bahn-Waggon los

12.11.25, 13:36 | Aktualisiert: 12.11.25, 16:38
Teilen

Der Vorfall ereignete sich um 19 Uhr in der U-Bahn-Station Längenfeldgasse. 

Die Polizei wurde am Dienstagabend gegen 19 Uhr zu einem Einsatz in der U-Bahn-Station Längenfeldgasse gerufen. Dort sollen zwei Männer aneinandergeraten sein. 

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, ging gerade ein Ungar (37) mit einem Klappmesser in der Hand auf eine U-Bahn los und schlug auf den Waggon ein. Dabei fiel das Messer in den Gleisbereich.

Trotz mehrmaliger Ermahnung ließ sich der 37-Jährige nicht beruhigen, beleidigte die Beamten und verhielt sich weiter aggressiv. Er musste vorläufig festgenommen werden. 

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 27-Jährige zuvor von einem Unbekannten geschlagen worden sein, woraufhin er ein Messer gezückt haben will. Die Waffe wurde sichergestellt. Ermittlungen wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung sind im Gange.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden