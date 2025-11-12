Nach Streit: Ungar ging mit Messer auf U-Bahn-Waggon los

Der Vorfall ereignete sich um 19 Uhr in der U-Bahn-Station Längenfeldgasse.

Die Polizei wurde am Dienstagabend gegen 19 Uhr zu einem Einsatz in der U-Bahn-Station Längenfeldgasse gerufen. Dort sollen zwei Männer aneinandergeraten sein.

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, ging gerade ein Ungar (37) mit einem Klappmesser in der Hand auf eine U-Bahn los und schlug auf den Waggon ein. Dabei fiel das Messer in den Gleisbereich.

Trotz mehrmaliger Ermahnung ließ sich der 37-Jährige nicht beruhigen, beleidigte die Beamten und verhielt sich weiter aggressiv. Er musste vorläufig festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 27-Jährige zuvor von einem Unbekannten geschlagen worden sein, woraufhin er ein Messer gezückt haben will. Die Waffe wurde sichergestellt. Ermittlungen wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung sind im Gange.