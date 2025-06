Nach Tod von Patient (71) - Pfleger verhaftet

Polizisten nahmen einen 44-jährigen Pfleger fest - mittlerweile sitzt der Rumäne in U-Haft. Der Verdächtige soll ein Pensionisten in dessen Haus bestohlen haben, als sein Patient, den er 24 Stunden betreut hatte, verstarb.

Stmk. Donnerstagabend erstattete eine 69-Jährige aus Spital am Semmering Anzeige: Dabei gab die Frau an, dass ihr Mann (71) am Tag davor verstorben war und der bei ihnen im Haus lebende Pfleger (44) in der Folge völlig überstürzt abgereist war. Bei einer Nachschau im Haus stellte die Witwe fest, dass diverse Schmuckketten, Armbänder und Anhänger fehlten. Bereits in der Woche zuvor ihr das unerklärliche Abhandenkommen von diversen Preziosen aufgefallen. Bei einer Durchsuchung der vom Pfleger bewohnten Räumlichkeiten im Haus des Pensionisten-Paares hatte die Polizei zum damaligen Zeitpunkt jedoch keine Auffälligkeiten feststellen können.

Aufgrund der neuerlichen Anzeigeerstattung und des im Raum stehenden Verdachts leiteten Polizisten im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag umgehend eine Fahndung nach einem Kleinbus in der Region ein - mit einem solchen war der 44-jährige Pfleger aus Rumänien in den Abendstunden abgeholt worden.

Festnahme im Bus auf der Flucht nach Hause

Tatsächlich konnten Fahnder das besagte Fahrzeug im rund 20 Fahrminuten entfernten Kindberg anhalten, nachdem der Fahrer weiteres Pflegepersonal im Mürztal abgeholt hatte. Auch der gesuchte 44-Jährige befand sich im Bus. Bei einer Durchsuchung stellten Polizisten schließlich einwandfrei zuordenbare Haushaltsgegenstände im Gepäck des Pflegers fest. Er wurde festgenommen und in den Haftraum einer Polizeidienststelle überstellt.

Der 44-Jährige zeigte sich zum Verdacht des Diebstahls teilweise geständig. Er gab an, die Haushaltssachen gefunden und behalten zu haben. Die Diebstähle der Wertgegenstände bestritt er. Der Verdächtige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Inzwischen wurde die Untersuchungshaft verhängt.