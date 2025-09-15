Alles zu oe24VIP
Nachbar (24) attackierte in Wien Mann mit Messer

Syrer vs. Iraker

Nachbar (24) attackierte in Wien Mann mit Messer

15.09.25, 11:37 | Aktualisiert: 15.09.25, 12:45
Das Motiv für die Messerattacke unter Zuwanderern ist noch unklar. Beide Beteiligte schweigen und wollen sie nur vom Sehen kennen.

Wien. Ein 24-jähriger Mieter einer Wohnhauslage in Jedlesee in Floridsdorf - oe24-Recherchen zufolge ein Gemeindebau - wurde am Sonntagabend bei einer Messerattacke verletzt. Der Syrer war laut Polizei gerade dabei, den Aufzug zu verlassen, als ihm sein 26-jähriger Nachbar mit einem größeren Messer eine Schnittwunde am Unterarm zufügte. Der Verdächtige - ein in Bagdad im Irak geborener Mann mit ungeklärter Staatsbürgerschaft - wurde festgenommen, das Motiv ist der Polizei zufolge unklar.

Einsatzkräfte der WEGA stellten den mutmaßlichen Täter in seiner Wohnung in der Dunantgasse. In den Räumlichkeiten wurden auch Blutspuren entdeckt, das Tatmesser konnte allerdings nicht aufgefunden werden. Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, hieß es am Montag von der Polizei.

Dunantgasse Floridsdorf
© google maps

Der Beschuldigte verweigerte bei seiner Einvernahme die Aussage und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert. Laut Angaben des Opfers habe es im Vorfeld keinen Streit gegeben, man habe einander lediglich vom Sehen gekannt.

