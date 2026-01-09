1.800 Höhenmeter näher dem Himmel: Hotel am Schneeberg zu haben

Das zum Verkauf stehende Hotel liegt direkt bei der Bergstation der Zahnradbahn und Betreiber Stastny denkt jetzt mit 78 Jahren "schön langsam" ans Aufhören. 30 Jahre lang hat er den Betrieb in luftigen1.800 Metern Höhe geführt. An schönen Tagen reicht der Panoramablick bis zum Neusiedlersee.

Die Bilanz ist beeindruckend: Rund 170.000 Gäste brachte die Schneebergbahn 2025 auf den höchsten Gipfel Niederösterreichs. Dort, wo sie nach einer beeindruckenden Panoramafahrt aus der Zahnradbahn steigen, wartet auf nur wenig unter 1.800 Metern Seehöhe das höchstgelegene Hotel Niederösterreichs. Es hat 27 Zimmer, den beliebten Berggasthof samt Bar, das Hotelrestaurant, eine Cafeteria - sowie insgesamt einen atemberaubenden Fernblick. Das Hotel wurde nach Plänen der Theaterarchitekten Helmer und Fellner erbaut. Kaiser Franz Josef war im Juni 1902 einer der ersten Besucher. Er ließ die Kaiserin-Elisabeth-Gedächtniskirche auf dem Hochschneeberg, eine kleine Kirche im Jugendstil, zu Ehren der Kaiserin erbauen. Und dieses Hotel steht nun zum Verkauf.

Jaroslav Stastny ist der "Grandseigneur des Schneebergs"

Für nicht ganz, aber aufgerundet 2 Millionen Euro - konkret für 1,9 Millionen Euro - bietet sich Interessenten hier die einmalige Chance, Gastgeber am Schneeberg zu werden. Mit 78 Jahren denkt Besitzer Jaroslav Stastny nach 30 Jahren nunmehr daran, das Berghaus Hochschneeberg in verantwortungsvolle Hände zu übergeben. "Mein Draht zum Herren nach oben ist in dieser Höhe ja etwas kürzer. Aber bis ich 88 Jahre bin, würde ich schon noch gerne durchhalten", scherzt der Grandseigneur des Schneebergs gegenüber dem Kurier.

Ganz in Alleinlage direkt bei der Bergstation der Schneebergbahn gelegen, präsentiert sich das Hotel auf einem 4.475 Quadratmeter großen Grundstück. Das Wort Alleinlage bekommt in der völlifwn Abgeschiedenheit des Hochschneeberges noch einmal eine völlig neue Bedeutung. Das Hotel und der Gastbetrieb haben von April bis November geöffnet. So lange werden Touristen in der Regel auch mit der Zahnradbahn auf den Gipfel gebracht.

Ganz in Alleinlage

Das auf - im vorliegenden Fall sogar buchstäblich - auf hochstehende Immobilien spezialisierte Unternehmen Austria Sotheby’s International Realty ist der Vermittler für diese Top-Immobilie.

"Der Berg, das milde Reizklima und die herrliche Landschaft haben von jeher Menschen angezogen – Kaiser, Wissenschaftler, Dichter, Musiker, Fabrikanten – und Puchberg schon zur Kaiserzeit als Kur- und Ferienort berühmt gemacht." Mit diesem Satz macht Sotheby’s Appetit auf das Hotel.

Breite Gästeschar

Die Unterkunft ist für müde Wanderer genau so geeignet, wie zur Beherbergung von Schulklassen, oder Urlauber, die in den heißen Sommermonaten der Hitze entfliehen wollen, heißt es vonseiten Barbara Bradlers von Austria Sotheby’s International Realty.