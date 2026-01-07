123-Mio.-Euro-Mega-Investition der OMV in Bruck/Leitha

Die im Entstehen begriffene neue Mega-Wasserstoff-Anlage in Niederösterreich reiht sich unter die Top fünf Europas ein.

Die Mega-Investition der OMV in das moderne Wasserstoffprojekt in Bruck an der Leitha, die nun durch eine Bundesförderung von bis zu 123 Millionen Euro unterstützt wird, ist aus Sicht von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ein starkes Signal für den Industrie-, Energie- und Innovationsstandort Niederösterreich.

Stärkung der Industrie

Sie betont: "Diese Mega-Investition der OMV, die nun auch durch eine substanzielle Förderung des Bundes unterstützt wird, freut mich sehr. Sie stärkt den Industrie- und Energiestandort Niederösterreich nachhaltig. In Bruck an der Leitha entsteht damit eine der größten Elektrolyseanlagen Europas. Das neue Mega-Projekt reiht sich unter die Top fünf der größten Wasserstoff-Anlagen Europas ein und zeigt eindrucksvoll, wie erneuerbare Energie, moderne Industrie und Klimaschutz erfolgreich zusammenspielen können. Es ist ein konkreter Beitrag zur Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit und ein sichtbares Beispiel für den eigenständigen niederösterreichischen Weg: Wir reden nicht über die Energiewende und die Modernisierung des Wirtschaftsstandorts – wir packen an und setzen um.“