13-Jähriger von 16-Jährigem mit Messer bedroht: Nach Überfall im Bezirk Neunkirchen in Haft

Opfer im Alter von 13 und 14 Jahren mit Messer bedroht und beraubt.

Kurz nach einem Überfall in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) haben am Sonntagnachmittag für einen 16-Jährigen die Handschellen geklickt. Der Jugendliche soll drei Opfer im Alter von 13 und 14 Jahren mit einem Messer bedroht und beraubt haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Dem 16-Jährigen aus dem Bezirk Neunkirchen wird zur Last gelegt, die Herausgabe von Bargeld und Kleidungsstücken gefordert zu haben. Er erbeutete einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag und flüchtete. Nur etwa eine halbe Stunde nach der Tat wurde der Niederösterreicher an seiner Wohnadresse angetroffen und vorläufig festgenommen. Die Tatwaffe und die Beute sind sichergestellt worden.