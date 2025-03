160 Kinder forschen im Sommer wieder in Tulln

Von 18. bis 22. August werden 160 Kinder aus ganz Niederösterreich zu Jungstudierenden, denn zum 12. Mal veranstaltet die Umweltbewegung "Natur im Garten" gemeinsam mit Partnerorganisationen die Kinder UNI Tulln.

Vormittags warten dabei Vorlesungen und Workshops auf der GARTEN TULLN, am Campus Tulln Technopol und am edu-MakerSpace Tulln. An den Nachmittagen gibt es die Möglichkeit, an weiteren Workshops, Spiel- und Erlebnisprogrammen auf der GARTEN TULLN teilzunehmen. Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren können eine Woche Forscherin oder Forscher sein, in einem echten Labor Experimente durchführen, Tiere und Pflanzen bestimmen, selbst basteln, pflanzen, ausprobieren und herstellen, sowie verschiedene wissenschaftliche Berufe kennenlernen. Den Abschluss bildet eine feierliche Sponsion.

Große Freude bei der Sponsion. © Natur im Garten ×

"Die Kinder UNI Tulln begeistert seit 12 Jahren junge Menschen für Wissenschaft, Forschung und Bildung. Durch praxisnahe und spannende Angebote rund um ökologisches Gärtnern und Forschen ermöglichen wir ihnen lehrreiche Erlebnisse, die ihnen nachhaltig nützen und ihr Interesse für Naturwissenschaften wecken“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Anmeldung startet demnächst

Die Anmeldung zur Kinder UNI Tulln 2025 ist ab 31. März um 08 Uhr auf www.naturimgarten.at/kinder-uni-tulln oder telefonisch beim "Natur im Garten"Telefon unter 02742 / 74 333 möglich. Die Teilnahmegebühr inklusive Verpflegung beträgt 75 Euro.