36 neue Wasserpegel-Stationen für Niederösterreich

Niederösterreich zählt 36 neue Wasserpegel-Stationen. "Neben dem konsequenten Ausbau des Hochwasserschutzes und unserer Strategie, den Gewässern wieder mehr Platz zu geben, ist das eine weitere Säule, um unser Land vor zukünftigen Katastrophen zu rüsten," so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP)

"Mit Pegelmessstationen können Wasserstände und Niederschläge verlässlich beobachtet und vor Hochwässern rechtzeitig gewarnt werden. Gerade während des Jahrhunderthochwasser im vergangenen Jahr haben sich die Prognosen bewährt, deswegen wird das Messnetz jetzt ausgebaut und um 36 neue Messstationen erweitert! Neben dem konsequenten Ausbau des Hochwasserschutzes und unserer Strategie, den Gewässern wieder mehr Platz zu geben, ist das eine weitere Säule, um unser Land vor zukünftigen Katastrophen zu rüsten,“ gibt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) bekannt.

150 fernübertragene Messstationen mit Echtzeitdaten würden einen Überblick über die aktuelle landesweite hydrologische Situation der Oberflächengewässer geben, wurde in einer Aussendung betont. Dazu kämen noch einmal so viele für Niederschläge und die Grundwasserpegel. Sie dienen als Entscheidungsgrundlage für Einsatzorganisationen wie als Information für die Bevölkerung. An 59 Stationen an der Donau und ihren größeren Nebenflüssen können auch Hochwasserprognosen berechnet werden.

Martin Angelmaier von der Abteilung für Wasserwirtschaft ergänzt: "Rund 460.000 Erstzugriffe und insgesamt 3,4 Millionen Aufrufe auf die Website allein am 15. 9. 2024 zeigen, wie gut dieses Angebot angenommen wird.“ In einem ersten Ausbauschritt werden ab sofort 24 weitere Messstellen auf der Landes-Website freigeschaltet:

Wasserstände in Oberflächengewässern:

• Taxenbach in Peigarten

• Thaya in Hardegg

• Purzelkamp in Kaltenbrunn

• Ysper in Ysperdorf

• Weidenbach in Bad Pirawarth

• Rußbach / Marchfeldkanal in Leopoldsdorf

• Erlabach in St.Pantaleon

• Gamingbach in Gaming

• Jeßnitz in Neubruck

• Unrechttraisen in St. Aegyd

• Naßbach bei Einmündung in Schwarza

• Hochberggraben in Wöllersdorf / Laaben

• Kleine Tulln in Sieghartskirchen

• Weidlingbach in Klosterneuburg

• Kalter Gang in Schwechat

• Petersbach in Hennersdorf

• Mödlingbach in Mödling

• Warme Fischa in Wr. Neustadt

Wasserstände im Grundwasser:

• Neusiedl im Tullnerfeld

• Korneuburg

• Orth / Donau

• Ebergassing

Niederschlag und Lufttemperatur

• Hofamt Priel

• Großriedenthal

Bis Ende 2025 folgen noch weitere 12 Messstellen:

• Seebsbach in Aigen

• Kleiner Göllersbach in Kleinstetteldorf

• Schliefaubach in Schliefau

• Melk in Lachau

• Mank in Hörsdorf

• Halbach bei Haxenmühle

• Hagenbach in Unterkirchbach

• Gablitzbach in Purkersdorf

• Reisenbach in Reisenberg

• Frauenbach in Winzendorf

• Prosettbach in Winzendorf

• Johannesbach in Urschendorf