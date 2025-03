37 neue Windkraftwerke in NÖ in Planung

Auch 2025 wird der Ausbau der Windkraft als umweltfreundliche Quelle der Stromproduktion in Niederösterreich weiter voranschreiten.

Wie die Interessengemeinschaft IG-Windkraft dem NÖ Wirtschaftspressedienst bekanntgibt, ist heuer die Errichtung von 37 neuen Anlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 210 Megawatt geplant. Zum Vergleich: 2024 sind es 26 Anlagen mit 118 Megawatt Leistung gewesen.

Zentren der Windkraftproduktion in Niederösterreich sind 2025 das östliche Weinviertel, das zentrale Waldviertel sowie das südöstliche Wiener Becken. Setzen die Betreiber ihre Ausbauvorhaben wie geplant um, werden heuer in den Bezirken Bruck an der Leitha und Mistelbach jeweils 9 neue Windkraftanlagen errichtet, im Bezirk Gänserndorf 7, im Bezirk Zwettl 6 sowie in den Bezirken Baden und Wiener Neustadt je 3. Ende 2024 haben in Österreich 1.451 Windkraftanlagen 4.029 Megawatt Öko-Strom erzeugt.