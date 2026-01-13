40.000 Menschen in NÖ im Krankenstand

Die Zahl der Krankenstände steigt weiter. Infektionen mit grippalen Infekten, Grippe und Covid nehmen derzeit deutlich zu. In Niederösterreich waren in der zweiten Jänner-Woche rund 40.000 Menschen krankgemeldet. Die ÖGK empfiehlt die Grippeimpfung.

Der Großteil der aktuellen Krankmeldungen geht auf grippale Infekte zurück. An Influenza sind in Niederösterreich derzeit knapp 900 Personen erkrankt, rund 250 Menschen haben eine Covid-Infektion, teilte die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) mit.

Grippeimpfung als Schutz

Um sich bestmöglich vor schweren Krankheitsverläufen zu schützen, empfehlen die Expertinnen und Experten der Gesundheitskasse die kostenlose Grippeimpfung, die weiterhin als wirksamster Schutz gelten soll. Ergänzend sind bewährte Maßnahmen wie gründliche Handhygiene, verantwortungsbewusstes Verhalten bei Krankheitssymptomen sowie regelmäßiges Lüften von Innenräumen konsequent einzuhalten, betont Andreas Krauter, Chefarzt der ÖGK.