Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
40.000 Menschen in NÖ im Krankenstand
© Polina Tankilevitch

Infekte

40.000 Menschen in NÖ im Krankenstand

13.01.26, 10:14
Teilen

Die Zahl der Krankenstände steigt weiter. Infektionen mit grippalen Infekten, Grippe und Covid nehmen derzeit deutlich zu. In Niederösterreich waren in der zweiten Jänner-Woche rund 40.000 Menschen krankgemeldet. Die ÖGK empfiehlt die Grippeimpfung. 

Der Großteil der aktuellen Krankmeldungen geht auf grippale Infekte zurück. An Influenza sind in Niederösterreich derzeit knapp 900 Personen erkrankt, rund 250 Menschen haben eine Covid-Infektion, teilte die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) mit. 

Grippeimpfung als Schutz

Um sich bestmöglich vor schweren Krankheitsverläufen zu schützen, empfehlen die Expertinnen und Experten der Gesundheitskasse die kostenlose Grippeimpfung, die weiterhin als wirksamster Schutz gelten soll. Ergänzend sind bewährte Maßnahmen wie gründliche Handhygiene, verantwortungsbewusstes Verhalten bei Krankheitssymptomen sowie regelmäßiges Lüften von Innenräumen konsequent einzuhalten, betont Andreas Krauter, Chefarzt der ÖGK.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden