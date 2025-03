47 WEG-Mitarbeiter verlieren Jobs im Piestingtal

47 Arbeitsplätze werden bei einem Motorenhersteller im Piestingtal aufgekündigt.

Rund 250 Mitarbeiter:innen sind derzeit beim Getriebemotorenhersteller WEG Gear Systems in Markt Piesting (Bez. Wiener Neustadt) beschäftigt. Nach Medienberichten sollen 47 jetzt gekündigt werden. Grund dafür sei, dass Teile der Produktion ins Ausland ausgelagert werden. Schuld daran seien wirtschaftliche Veränderungen durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg sowie steigende Energie- und Lohnkosten.

Maschinenpark geht in die Türkei

„Nachdem bereits andere Maßnahmen nicht den gewünschten Effekt erbrachten, haben wir uns letztendlich dazu entschlossen, die Fertigung der Komponenten mit dem gesamten Maschinenpark in unser neues Schwesterunternehmen von WEG in der Türkei auszulagern. Dieser Prozess wird in mehreren Schritten bis Mitte 2026 umgesetzt“, so WEG-Geschäftsführer Bruno Mauro Burdzaki in einem schriftlichen Statement. Betriebsrat und Gewerkschaft erarbeiten dem vernehmen nach einen Sozialplan. WEG Gear Systems erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von 62 mio. Euro.