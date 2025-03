48-Jähriger von Badner Bahn erfasst und schwer verletzt

Mann übersah Triebwagen beim Überqueren der Gleise

Ein 48-Jähriger ist am Freitag in Möllersdorf (Bezirk Baden) von einer Garnitur der Badner Bahn erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Mann dürfte die Gleise im Bereich einer Haltestelle zu Fuß überquert und dabei den Zug übersehen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag. Trotz sofortiger Notbremsung konnte der Triebwagenführer eine Kollision nicht mehr verhindern.

Der Schwerverletzte wurde mit der Rettung ins Landesklinikum Baden gebracht. Er befindet sich laut einer Polizeisprecherin nicht in Lebensgefahr. Der Zugverkehr war während des Einsatzes für knapp eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.