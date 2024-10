Lenker war beim Zurückschieben von einem Güterweg abgekommen

Ein 82-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag bei einem Autounfall in seinem Heimatbezirk Amstetten ums Leben gekommen. Der Pensionist war aus vorerst unbekannter Ursache beim Zurückschieben von einem Güterweg in Ybbsitz abgekommen und über einen Abhang gestürzt.

© FF Ybbsitz ×

Der Lenker erlitt tödliche Verletzungen, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Die Feuerwehr barg den stark beschädigten