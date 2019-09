Auto ging bei Fahrt in Flammen auf

Ein Autofahrer war am Sonntagabend auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Wien unterwegs, als er gegen 19 Uhr im ­Gemeindegebiet von Haag plötzlich Rauch aus dem Fahrzeug aufsteigen sah.

© FOTOKERSCHI.AT / DRAXLER

Vollbrand

Der Lenker reagierte rasch und geistesgegenwärtig und schaffte es – bevor der Wagen in Vollbrand stand –, am Pannenstreifen anzuhalten. Die Insassen konnten sich in Sicherheit bringen. Lediglich ein Hund, der im Fond des Fahrzeugs mitfuhr, wurde leicht verletzt und musste beruhigt werden. Das Auto wurde hingegen ein Raub der Flammen und brannte völlig aus.