Von VW Bus erfasst: Bub (8) im Spital verstorben

Der Zusammenprall mit einem Kleinbus in Baden am Mittwochnachmittag hat einem Achtjährigen das Leben gekostet. Der Bub erlag am Donnerstag im SMZ Ost in Wien seinen schweren Verletzungen, teilte das Stadtpolizeikommando Baden in einer Aussendung mit. Der Achtjährige war in dem Spital auf der Kinderintensivstation betreut worden.



Bereits nach dem Unfall sprach die Exekutive von "lebensgefährlichen Verletzungen" des Buben. Er wurde unter Reanimation per Notarzthubschrauber ins Spital geflogen. Das Rote Kreuz stand mit zwei Rettungs- und einem Notarztwagen im Einsatz.



Exekutivangaben zufolge wurde der Achtjährige vom Kleinbus erfasst und überrollt. Der Lenker - ein 20 Jahre alter Zivildiener aus dem Bezirk Baden - bog demnach trotz Abbiegeverbotes links eine Park-&-Ride-Anlage ein. Dabei überfuhr der Mann eine Sperrlinie. Beim Abbiegen soll der Fahrer das Kind, das gerade die Parkplatzeinfahrt überquerte, übersehen haben. Der Bub war gemeinsam mit seiner Mutter, einer 40 Jahre alten Badenerin, unterwegs gewesen. Beide fuhren auf Micro-Scootern. Nach Abschluss der Erhebungen wird an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und die Bezirkshauptmannschaft Baden berichtet, teilte die Polizei mit.