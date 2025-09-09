Alles zu oe24VIP
Der nunmehrige Volksanwalt und ehemalige Landesrat Christoph Luisser wurde heute offiziell aus der NÖ Landesregierung verabschiedet. 
© NLK Pfeiffer

Verabschiedung

Abschied Landesrat Luisser und »Willkommen« an Nachfolger Antauer

09.09.25, 16:35
Der nunmehrige Volksanwalt und ehemalige Landesrat Christoph Luisser wurde heute offiziell aus der NÖ Landesregierung verabschiedet. Und gleichzeitig wurde sein Nachfolger Martin Antauer (beide FPÖ) willkommen geheißen.

Der ehemalige Landesrat Christoph Luisser, seit Juli Volksanwalt, wurde heute offiziell aus der Niederösterreichischen Landesregierung verabschiedet. Gleichzeitig wurde sein Nachfolger Martin Antauer (beide FPÖ) als neuer Landesrat willkommen geheißen. "Uns alle verbindet eine gemeinsame Verantwortung, nämlich alles zu tun für eine gute Zukunft Niederösterreichs“, sagte die Landeshauptfrau Veronika Mikl-Leitner (ÖVP).

Christoph Luisser habe in seiner Zeit als Landesrat "wichtige Projekte über Parteigrenzen hinweg" mitgetragen, wie etwa den Corona-Fonds, die Einführung der Sachleistungskarte oder den Gesundheitspakt. Die letzten Wochen hätten gezeigt, dass sich Martin Antauer "sehr schnell eingearbeitet“ habe, betonte die Landeshauptfrau.

