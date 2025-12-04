Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Agrana beruhigt unsere Rübenbauern: Zucker aus Tulln bleibt
© APA//Sebastian Gollnow

Standortsicherung

Agrana beruhigt unsere Rübenbauern: Zucker aus Tulln bleibt

04.12.25, 12:14
Teilen

Die Agrana und der Rübenbauernbund haben sich auf einen Dreijahresvertrag geeinigt, um die Zuckerproduktion in Tulln abzusichern. Trotz "schwieriger Marktbedingungen" soll der Standort, so wird beteuert, erhalten bleiben. 

Der neue Drei-Jahresvertrag soll Planungssicherheit für die österreichweit 4.700 Rübenbauern, 3.400 davon arbeiten in Niederösterreich, bringen, ebenso wie für die Agrana. CEO Stephan Büttner unterstrich die Bedeutung der Einigung bei einem "Zuckergipfel" gestern im Landwirtschaftsministerium.

Die Teilnehmenden gaben ein klares Bekenntnis zum Rübenanbau und zur Verarbeitung am Standort Tulln ab. Dort läuft die aktuelle Zuckerrübenkampagne, die voraussichtlich bis Jänner andauern wird. In der Zuckerfabrik werden täglich bis zu beachtlichen 14.000 Tonnen Zuckerrüben verarbeitet.

Rahmenbedingungen müssen fair sein

Beim Zuckergipfel wurde von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) betont, dass man sich auf EU-Ebene gegen neue Freihandelsabkommen für Zuckerkontingente einsetzen werde, ebenso wie gegen das Verbot von Pflanzenschutzmitteln, wenn es keine Alternativen für die Rübenbauern gebe. Zuletzt ist bekanntgeworden, dass "Brüssel" Zucker- und Stärkeimporte aus der Ukraine stark fördert, was zu argen Wettbewerbsverzerrungen am europäischen Markt führt. Einmal habe, so erzählte Agrana-CEO Stephan Büttner gegenüber Journalisten ein ukrainischer Oligarch sogar versucht, ein Werk aufzukaufen, dass die Agrana mangels Rentabilität auflassen musste. Was für eine Frechheit! Er, Büttner, habe selbstverständlich sofort abgelehnt. 

Agrana will bis zu 500 Stellen streichen

"Faire Rahmenbedingungen, wirkungsvolle Werkzeuge sowie das klare Bekenntnis zum Standort sind die Grundlage für unsere Bäuerinnen und Bauern, die Produktion auch in Zukunft abzusichern“, betonte der Landwirtschaftsminister.

Einigung gilt bis 2029

Obwohl die genauen Details der Vereinbarung nicht bekannt sind, soll die Zuckerproduktion trotz niedriger Preise und weltweiter Konkurrenz langfristig gesichert werden. Der Konzern hatte im März die Zuckerproduktion in Leopoldsdorf (Bezirk Gänserndorf) eingestellt, plant jedoch keine Schließung der Fabrik in Tulln, wird versichert.

Rübenbauernpräsident Ernst Karpfinger betonte bei dem Zuckergipfel die schwierige Lage des österreichischen Rübenanbaus seit dem Ende der Zuckerquoten und er verwies darauf, dass die regionale Produktion entscheidend für die Versorgungssicherheit und Wertschöpfung im ländlichen Raum sei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden