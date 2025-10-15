Ambros kommt unplugged nach Wieselburg

Wolfgang Ambros, die unbestrittene Legende des Austropops, gastiert im Rahmen seines gefeierten Programms „AMBROS pur!“ am 24. Oktober in Wieselburg.

Gemeinsam mit seinen langjährigen musikalischen Wegbegleitern Günter Dzikowski (Tasten, Gesang) und Roland Vogl (Gitarre, Bass, Gesang) entführt Ambros das Publikum für einen Abend auf eine einzigartige "Unplugged“-Zeitreise durch sein musikalisches Lebenswerk. Am 24. Oktober erlebt man Wolfgang Ambros in der Messe Wieselburg in seiner wohl ursprünglichsten Form: reduziert auf das Wesentliche, nahbar, authentisch – und damit so berührend wie selten zuvor. Bei "AMBROS pur! Das Konzert“ gibt’s keine aufwendigen Effekte, kein großes Bühnengewitter, sondern pure Musik, Gefühl und Geschichten. Die Kombination aus Ambros’ unverwechselbarer Stimme, seiner Gitarre, Dzikowskis feinen Klängen an den Tasten und Vogls einfühlsamem Spiel erschafft eine besondere intime Atmosphäre, die unter die Haut geht.

Schatztruhe voller Lieder

Es ist, als ob sich für einen Abend eine "Schatztruhe voller Lieder“ neu öffnet. Große Klassiker wie "Es lebe der Zentralfriedhof“, "Heit drah i mi ham“ oder "Du verstehst mi net“ erklingen in einem frischen, unmittelbaren Gewand – vertraut und doch überraschend neu. Für Publikum und Musiker gleichermaßen wird jeder Abend zu einer musikalischen Entdeckungsreise im intimen Rahmen. Dass Ambros’ Lieder längst mehr sind als nur Songs, sondern Kommentare zum Leben, zeigt sich auch hier: Seine Texte verbinden Witz, Schmäh und Tiefgang und treffen mitten ins Herz. Die Essenz seiner Musik – die Seele, die diesen Liedern innewohnt – wird im akustischen Rahmen noch deutlicher spürbar. Die bisherigen "AMBROS pur!“-Konzerte wurden von Kritik und Publikum gleichermaßen gefeiert. Nirgendwo sonst kommt man dem Mann, dessen Songs längst Teil des kollektiven Gedächtnisses Österreichs sind, so nahe wie hier.