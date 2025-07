Aus für das Gratis-Feiern: Melk kassiert beim Höfefest ab

Am 18. und 19. Juli ist es wieder so weit: Die Höfe und Platzl in der Melker Innenstadt verwandeln sich zu einer großen, stimmungsvollen Eventlocation. Neu ist heuer, dass Besucher zur Kasse gebeten werden.

Beim "Melker Höfefest" ist für jeden etwas dabei – an verschiedenen Locations erwarten die Besucher nicht nur kulinarische Highlights, wie etwa das traditionelle Spanferkel beim Madar Café Restaurant zum Fürsten, sondern auch diverse Live-Auftritte und verschiedenste musikalische Schmankerln. Insgesamt öffnen 21 Höfe und Platzln ihre Pforten und verwandeln die gesamte Innenstadt zur Eventmeile. Einige private Höfe sind nur an diesen beiden Tagen im Jahr für Besucher geöffnet und verwandeln sich in gemütliche Treffpunkte. Auch auf den Straßen und Plätzen der Altstadt werden die Menschen zum Beisammensein geladen. © Gleiß Erstmals Eintritt beim Höfefest Für Kritik sorgt, dass heuer alle Besucher ab 15 Jahren drei Euro müssen zahlen, wenn sie zwischen 18 und 22 Uhr beim Melker Höfefest feiern wollen. Danach ist der Zutritt frei, die Straßensperren bleiben jedoch bis 1 Uhr früh bestehen. Auch für Mitwirkende wird es teurer, denn jede teilnehmende Gruppe soll eine Pauschalgebühr von 300 Euro entrichten. Die Maßnahmen wurden im Zuge des notwendigen Sparkurses der Stadt beschlossen. Wer ein Hotelzimmer im Festbereich gebucht hat, zahlt nichts. Gäste der Melker Sommerspiele, die eine Reservierung in einem Altstadtlokal vorweisen können, ebenso wenig. Auch Anrainerinnen und Anrainer erhalten kostenfreie Zutrittsbänder und sollen so problemlos ins Festgeschehen eintauchen können.