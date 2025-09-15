Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Schwerer Unfall auf der B210 – Linienbus kam von der Fahrbahn ab 
© Monatsrevue

Schwerer Unfall

B210: Geistesgegenwärtiges Manöver rettet Autolenkerin

15.09.25, 11:03
Teilen

Mit einem geistesgegenwärtigen Manöver konnte ein Buslenker die Lenkerin eines entgegenkommenden Autos von einem wahrscheinlichen Unfalltod retten, mit viel Geschick überlebte auch er. Der Linienbus touchierte die Leitplanke, beide Unfallbeteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen gegen 6:15 Uhr auf der Badener Straße B210 zwischen Ebreichsdorf und Oberwaltersdorf. Eine Pkw-Lenkerin aus Ungarn wollte dabei von der A3 kommend bei Ebreichsdorf West auf die B210 abfahren und dürfte dabei einen Linienbus, der von Oberwaltersdorf Richtung Ebreichsdorf unterwegs war, übersehen haben.


Der Pkw prallte gegen den Bus, der daraufhin auf der linken Seite von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug touchierte die Leitschiene und geriet in Schräglage. Wie durch ein Wunder verhinderte die Leitplanke ein Abstürzen von der A3-Überführung. Während hier großes Glück gewirkt haben dürfte, zeichnete sich der Busfahrer durch großes Geschick aus. Seinem geistesgegenwärtigen Manöver war es zu verdanken, dass er den Bus wieder auf die Bundesstraße zurücklenken konnte, wo der schwer beschädigte Bus schließlich zum Stillstand kam.

Großes Geschick des Buslenkers

Zum Unfallzeitpunkt befand sich glücklicherweise nur der Busfahrer im Fahrzeug. Er und die Pkw-Lenkerin wurden unbestimmten Grades verletzt und vom Samariterbund Ebreichsdorf sowie dem Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. "Die Feuerwehr Ebreichsdorf musste sowohl den Unfallwagen als auch den Linienbus bergen und die Fahrbahn reinigen", berichtet Einsatzleiter Michael Ditzer.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden