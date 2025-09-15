B210: Geistesgegenwärtiges Manöver rettet Autolenkerin

Mit einem geistesgegenwärtigen Manöver konnte ein Buslenker die Lenkerin eines entgegenkommenden Autos von einem wahrscheinlichen Unfalltod retten, mit viel Geschick überlebte auch er. Der Linienbus touchierte die Leitplanke, beide Unfallbeteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen gegen 6:15 Uhr auf der Badener Straße B210 zwischen Ebreichsdorf und Oberwaltersdorf. Eine Pkw-Lenkerin aus Ungarn wollte dabei von der A3 kommend bei Ebreichsdorf West auf die B210 abfahren und dürfte dabei einen Linienbus, der von Oberwaltersdorf Richtung Ebreichsdorf unterwegs war, übersehen haben.



Der Pkw prallte gegen den Bus, der daraufhin auf der linken Seite von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug touchierte die Leitschiene und geriet in Schräglage. Wie durch ein Wunder verhinderte die Leitplanke ein Abstürzen von der A3-Überführung. Während hier großes Glück gewirkt haben dürfte, zeichnete sich der Busfahrer durch großes Geschick aus. Seinem geistesgegenwärtigen Manöver war es zu verdanken, dass er den Bus wieder auf die Bundesstraße zurücklenken konnte, wo der schwer beschädigte Bus schließlich zum Stillstand kam.

Großes Geschick des Buslenkers

Zum Unfallzeitpunkt befand sich glücklicherweise nur der Busfahrer im Fahrzeug. Er und die Pkw-Lenkerin wurden unbestimmten Grades verletzt und vom Samariterbund Ebreichsdorf sowie dem Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. "Die Feuerwehr Ebreichsdorf musste sowohl den Unfallwagen als auch den Linienbus bergen und die Fahrbahn reinigen", berichtet Einsatzleiter Michael Ditzer.