Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Baustelle
© Getty Images

Außenring Autobahn

Groß-Baustelle bis Jahresende: A21 wird saniert

08.04.26, 10:45
Teilen

Die im Vorfeld angekündigten Sanierungsarbeiten auf der A 21 Wiener Außenring Autobahn zwischen Mayerling und Heiligenkreuz sind in der Nacht von 7. auf 8. April angelaufen. 

Der Startschuss für die Sanierungsarbeiten auf der A 21 Wiener Außenring Autobahn zwischen Mayerling und Heiligenkreuz in beiden Fahrtrichtungen ist gefallen. Konkret wurde in der Nacht auf Mittwoch, den 8. April die Einrichtung der Verkehrsführung durchgeführt. Die Hauptarbeiten, die bis Jahresende geplant sind, sollen für mehr Verkehrssicherheit, besseren Fahrkomfort und eine moderne Infrastruktur entlang der Strecke sorgen, wie die Asfinag in einer aktuellen Presseaussendung mitteilt. 

Autobahn A21 - ADV - BMVIT-Channel - Wien Außenring-Autobahn
© ASFINAG

Im Zuge der Arbeiten stehen die Fahrbahn selbst, in Teilbereichen die Mittelstreifen-Leitwand, Entwässerungs- und Gewässerschutzanlagen sowie der Lärmschutz vor umfassenden Erneuerungen. Darüber hinaus erhält die Anschlussstelle Mayerling eine komplett neue Lärmschutzwand. Und auch die Zufahrten sowie Standflächen bei Notrufsäulen und Schaltanlagen werden erneuert.

Lärmschutzwand Autobahn

Die Anschlussstelle Mayerling wird mit einer neuen Lärmschutzwand versehen (Symbolfoto). 

© Getty Images

Eine gute Nachricht gibt es für die zigtausenden Fahrzeuglenker, welche die Strecke tagtäglich passieren: Alle notwendigen Verkehrsführungen während der Bauzeit werden ausschließlich in der Nacht eingerichtet und umgestellt. Auf der A 21 bleibt somit zumindest immer ein Fahrstreifen in jeder Richtung geöffnet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen