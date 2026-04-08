Groß-Baustelle bis Jahresende: A21 wird saniert

Die im Vorfeld angekündigten Sanierungsarbeiten auf der A 21 Wiener Außenring Autobahn zwischen Mayerling und Heiligenkreuz sind in der Nacht von 7. auf 8. April angelaufen.

Der Startschuss für die Sanierungsarbeiten auf der A 21 Wiener Außenring Autobahn zwischen Mayerling und Heiligenkreuz in beiden Fahrtrichtungen ist gefallen. Konkret wurde in der Nacht auf Mittwoch, den 8. April die Einrichtung der Verkehrsführung durchgeführt. Die Hauptarbeiten, die bis Jahresende geplant sind, sollen für mehr Verkehrssicherheit, besseren Fahrkomfort und eine moderne Infrastruktur entlang der Strecke sorgen, wie die Asfinag in einer aktuellen Presseaussendung mitteilt.

© ASFINAG

Im Zuge der Arbeiten stehen die Fahrbahn selbst, in Teilbereichen die Mittelstreifen-Leitwand, Entwässerungs- und Gewässerschutzanlagen sowie der Lärmschutz vor umfassenden Erneuerungen. Darüber hinaus erhält die Anschlussstelle Mayerling eine komplett neue Lärmschutzwand. Und auch die Zufahrten sowie Standflächen bei Notrufsäulen und Schaltanlagen werden erneuert.

Die Anschlussstelle Mayerling wird mit einer neuen Lärmschutzwand versehen (Symbolfoto). © Getty Images

Eine gute Nachricht gibt es für die zigtausenden Fahrzeuglenker, welche die Strecke tagtäglich passieren: Alle notwendigen Verkehrsführungen während der Bauzeit werden ausschließlich in der Nacht eingerichtet und umgestellt. Auf der A 21 bleibt somit zumindest immer ein Fahrstreifen in jeder Richtung geöffnet.