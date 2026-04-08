Bis Sommer fertig: Kummergasse wird zum Hunde-Mekka

Floridsdorf rüstet für die Hundstage auf. Mit einer neuen Zone für Vierbeiner in der Kummergasse setzt Bezirkschef Georg Papai ein starkes Zeichen für Tierfreunde.

Gute Nachrichten für alle Hundebesitzer im 21. Bezirk, denn in der Parkanlage Kummergasse tut sich demnächst ordentlich was. Im Rahmen der "21 Projekte für den 21. Bezirk" entsteht dort eine brandneue Hundezone für die Floridsdorfer Vierbeiner. Auf einer Fläche von rund 970 Quadratmetern können sich die Hunde bald ohne Leine so richtig austoben und mit ihren Artgenossen um die Wette laufen.

Viel Schatten für heiße Pfoten

Besonders fein für die Tiere ist die Lage direkt unter den alten Bestandsbäumen. Das sorgt dafür, dass es in der Anlage sowohl sonnige Plätze als auch genügend kühlen Schatten zum Ausrasten gibt. Damit auch das Herrchen und das Frauchen beim Gassi-Gehen nicht zu kurz kommen, werden gemütliche Sitzbänke aufgestellt. Für die Sauberkeit im Park ist ebenfalls gesorgt, weil eine ausreichende Anzahl an Mistkübeln für die Sackerl fix eingeplant ist.

Bezirkschef klärt über Flächensuche auf

Dass der Wunsch nach solchen Freilaufbereichen in Wien riesig ist, weiß man im Bezirk genau. Allerdings lässt sich so ein Projekt nicht an jeder beliebigen Ecke umsetzen. Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) erklärt die Hintergründe. "Was Wenige wissen: Wir können als Bezirk nur dann eine Hundezone errichten, wenn auch ein geeignetes Grundstück in Verwaltung der Wiener Stadtgärten zur Verfügung steht", so der Bezirkschef über die bürokratischen Hürden.

In der Kummergasse hat aber glücklicherweise alles perfekt zusammengespielt und das passende Grundstück war verfügbar. Wenn die Bauarbeiten weiterhin so zügig vorangehen, soll die Anlage bereits bis zum Sommer fertiggestellt sein. Dann steht dem unbeschwerten Spielvergnügen für die treuen Begleiter in Floridsdorf nichts mehr im Wege.