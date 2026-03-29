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Laufboom

Linz Marathon ausverkauft: Wettbewerbs-Alternativen nahe Linz im Frühling

29.03.26, 12:47 | Aktualisiert: 29.03.26, 14:18
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Der Startschuss für die Frühlingslaufsaison ist bereits in Wels gefallen. 

OÖ. Seit 21. März ist der Linz Marathon mit 20.700 Läufern ausverkauft. Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger steht wieder beim Halbmarathon auf der Startlinie, geschäftlich ist er zum letzten Mal als Vertreter des Hauptsponsors dabei, denn er geht mit Jahresende in Pension. Am Ostermontag beim Eferdinger Osterlauf kann man für den guten Zweck laufen. Der Rundkurs führt durch das historische Stadtzentrum und bietet Distanzen von 150 Metern bis hin zum 8 Kilometer Hauptlauf. Der Nachtlauf in Thalheim bei Wels findet am 25. April zum vierten Mal statt. Der Hauptlauf umfasst drei Runden zu jeweils 1,7 km durch Thalheim. Start: 20.30 Uhr. Der Linzer 3-Brückenlauf findet  am Sonntag, 26. April, zum 37. Mal in der oberösterreichischen Landeshauptstadt statt. Die Nibelungenbrücke, die Neue Eisenbahnbrücke und die Voestbrücke gilt es auf der 5,75-km-Strecke läuferisch zu queren.

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