Besoffener Fahrgast schlug und würgte Taxler

Der 27-Jährige beschwerte sich über die rasante Fahrweise des Taxlers, griff ins Lenkrad und schlug auf den Chauffeur ein.

Ein betrunkener Fahrgast hat am Ostermontag einen Taxifahrer auf der Fahrt von Dienten nach Maria Alm (Pinzgau) attackiert. Zunächst beschwerte sich der 27-Jährige über die rasante Fahrweise, obwohl der 52-jährige Chauffeur laut Polizei mit 65 km/h statt der erlaubten 100 km/h unterwegs war.

Dann griff er ins Lenkrad und riss den Wagen nach rechts. Der Fahrer leitete eine Vollbremsung ein. Als das Auto stand, würgte der Pinzgauer den Taxler und verpasste ihm Faustschläge.

Fahrgast hatte 1,9 Promille

Ein nachfolgender Pkw-Lenker kam dem Taxifahrer zu Hilfe und verständigte die Polizei. Ein Alkotest bei dem 27-Jährigen ergab 1,9 Promille. Der 52-Jährige wurde offenbar leicht verletzt, er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Sein Wagen wurde durch den Vorfall beschädigt. Der 27-Jährige gab gegenüber den Beamten an, sich aufgrund seiner Alkoholisierung an nichts mehr erinnern zu können.