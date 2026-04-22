Bundesheer rüstet auf: 13-Millionen-Bunker für Elite-Katastrophentruppe

Österreichs Katastrophen-Retter bekommen ihre neue Heimat! In Korneuburg wurde die hochmoderne "Home.Base" der AFDRU eröffnet - und die Zahlen sind beeindruckend.

Das Bundesheer hat in Korneuburg für 13 Millionen Euro eine brandneue Basis für seine Katastrophenhilfeeinheit "Austrian Forces Disaster Relief Unit" - kurz AFDRU - aus dem Boden gestampft. 14 Monate Bauzeit, jetzt ist sie fertig!

Was steckt drin?

© Österreichisches Bundesheer

Der Koloss misst satte 81 mal 26 Meter - und hat es in sich: Lager, Verwaltungstrakt und Schulungsbereich, alles unter einem Dach. Heeresimmobiliendirektor Johannes Sailer macht klar: Das ist erst der Anfang! Die neue Basis ist der erste von vier geplanten Neubauten für das ABC-Abwehrzentrum in Korneuburg.

Sechs Stunden bis zur Einsatzbereitschaft

Das ist die neue Ansage des Bundesheers. Niederösterreichs Militärkommandant Georg Härtinger jubelt: „Wir beschleunigen die Einsatzfähigkeit in einem bedeutenden Umfang." Für jeden Soldaten gibt es maßgeschneiderte Ausrüstung - auf Knopfdruck abrufbar. Härtinger sieht die Anlage bereits als „Vorbildeinrichtung für andere Mobilmachungslager in Österreich".

Wer sind diese Elite-Retter?

Die AFDRU ist keine gewöhnliche Truppe! Je nach Auftrag werden Spezialkräfte zusammengezogen - Aktiv-Soldaten, Milizionäre und zivile Experten. Zuletzt waren sie bei der Maul- und Klauenseuche in der Slowakei im Einsatz - und 2023 beim verheerenden Erdbeben in der Türkei. Österreichs Retter, wenn es wirklich brennt!