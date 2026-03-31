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Coffee with Cops
© ORF

Kommunales

Coffee with Cops

31.03.26, 10:51
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Polizisten mal ohne Uniform-Barriere erleben - genau das soll „Coffee with Cops" ermöglichen.  

Bei Kaffee und Kuchen koennen Bürgerinnen und Bürger den Beamten ganz entspannt ihre Fragen stellen - von Cyberkriminalität bis Parkplatzproblemen ist alles erlaubt. Das Programm wurde vom Innenministerium nach einem amerikanischen Vorbild ins Leben gerufen und findet regelmäßig österreichweit statt. Zuletzt trafen sich Cops und Bevölkerung im Sconarium in Bad Schönau in der Buckligen Welt.

Mittendrin: Kontrollinspektor Alfred Schwarz, seit 42 Jahren im Dienst und Kommandant des Postens Kirchschlag. Für ihn ist die Aktion mehr als nur netter Smalltalk. „Die Menschen verlieren die Scheu vor den Polizisten. Sie sehen den Menschen hinter dem Polizisten - und wir erfahren, was ihre Sorgen sind."

Keine Reden, keine Tagesordnung - nur echte Gespräche. In Bad Schönau wollten die Leute etwa wissen, ob man Müllsünder anonym anzeigen kann oder wie schwer die Ausrüstung der Beamten eigentlich ist. Themen wie Einbruchsschutz und Internet-Betrug stehen laut Schwarz derzeit besonders hoch im Kurs.Das Fazit: Durchs Reden kuman d'Leit zam - auch mit der Polizei.

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