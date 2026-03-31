Reorganisation des Musikschulwesens

Aus derzeit 113 Einrichtungen werden im Schuljahr 2026/27 voraussichtlich 74 hervorgehen.

Niederösterreichs Musikschulen stehen vor organisatorischen Änderungen. Aus derzeit 113 Einrichtungen werden im Schuljahr 2026/27 voraussichtlich 74 Musik- und Kunstschulen hervorgehen. Eine entsprechende Novelle des NÖ Musikschulgesetzes war im Dezember 2023 im Landtag beschlossen worden, sie tritt nun mit 1. September in Kraft.

Im Rahmen der Reorganisation haben laut Aussendung zahlreiche Kommunen Gemeindeverbände für eine gemeinsame Musikschule gegründet. "Dadurch werden Synergien gehoben, Strukturen effizienter genützt, die Verwaltung gebündelt und gleichzeitig wird das Fächerangebot für die Kinder und Jugendlichen erweitert", wurde betont. In vielen Einrichtungen können ab dem kommenden Schuljahr auch Kunstfächer belegt werden, insgesamt sollen mindestens 300 Wochenstunden Unterricht angeboten werden.

"Die laufende Reorganisation der Musik- und Kunstschulen in Niederösterreich schafft bessere strukturelle Grundlagen und vor allem mehr Vielfalt", betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in der Aussendung. Derzeit werden im Bundesland 63.000 Schülerinnen und Schüler von 2.150 Lehrenden unterrichtet. 515 der 573 Gemeinden sind in das Musikschulwesen eingebunden.