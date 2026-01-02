Das erwartet uns 2026 kulturell

Das niederösterreichische Kulturjahr 2026 bietet in allen Genres etliche Höhepunkte, darunter die Landesausstellung in Amstetten-Mauer. Große Jubiläen, wie etwa 20 Jahre Grafenegg, warten ebenso auf Kulturliebhaber.

Ein zentraler Punkt des Kulturjahres ist die Niederösterreichische Landesausstellung 2026 (NÖLA) in Amstetten-Mauer. Sie geht von 28. März bis 8. November 2026 über die Bühne. Mit Mauer rücke ein „Ort, der seit 120 Jahren als Synonym für die Behandlung seelischer Leiden in Niederösterreich steht“ in den Mittelpunkt der Landesschau. Damit ist gleichzeitig das Thema vorgegeben, heißt es – mehr dazu in Klinikum Mauer: Landesausstellung kann einziehen.

Im Frühjahr 2026 bekommt Wiener Neustadt eine weitere kulturelle Veranstaltungsreihe. Unter dem Titel „Zwischentöne“ will Intendant Florian Krumpöck für „musikalische und literarische Begegnungen auf höchstem Niveau“ sorgen, wie es in der Ankündigung heißt.

Die Schallaburg lädt die Besucher 2026 zu einer Zeitreise in die 1980er-Jahre ein. Das Ausflugsziel widmet sich mit der Ausstellung „Die 80er – Grenzen waren gestern“ von 11. April bis 15. November 2026 „einem Jahrzehnt voller Gegensätze, Umbrüche und Inspirationen“.

Jubiläen in der Bildenden Kunst

Die Kunstmeile Krems bietet 21 neue Ausstellungen in ihren fünf Museen, darunter Jubiläumsschauen und österreichische Premieren: Ein Schwerpunkt liegt auf weiblichen künstlerischen Positionen, wie „Inge Dick“ oder „Soli Kiani“ in der Kunsthalle Krems oder „Rebellin im Trachtenrock“ in der Landesgalerie Niederösterreich. Zudem feiert das Karikaturmuseum sein 25-jähriges Bestehen.

Gleich mehrere Jubiläen feiert die Gugginger Kunst. Nicht nur das Museum feiert seinen 20. Geburtstag, sondern auch zwei der ausgestellten Künstler: August Walla hätte 2026 seinen 90. und Johann Hauser seinen 100. Geburtstag gefeiert. Darüber hinaus wird das 40-jährige Bestehen des „Hauses der Künstler“ zelebriert.

Große Feierlichkeiten in Grafenegg

Grund zum Feiern gibt es auch in Grafenegg (Bezirk Krems). Es stehen das 20. Festivaljahr sowie die Eröffnung des Rudolf Buchbinder Saals bevor. Bereits im Mai wird der neue in der Reitschule entstehende Konzertsaal mit etwa 500 Plätzen, vom derzeitigen künstlerischen Leiter und Namensgeber eröffnet. Rudolf Buchbinder begeht außerdem seine letzte Saison als künstlerischer Leiter, es folgt ihm Johannes Neubert. Zudem findet ab 2026 das bisher im Stift Göttweig von Mezzosopranistin Elina Garanca veranstaltete Konzert „Klassik unter Sternen“ in Grafenegg statt.

Kultursommer mit Theaterfest und Frequency

Neben Grafenegg belebt auch das Theaterfest NÖ die sommerliche Kulturszene weiterhin. Einige Spielorte haben ihr Programm bereits fixiert und veröffentlicht, etwa der Theatersommer Haag spielt „Der Geizige“ ab 1. Juli, die Sommerspiele Melk zeigen „Beat it“ ab 9. Juli 2026 oder die Felsenbühne Staatz setzt „GHOST – Nachricht von Sam“ ab 24. Juli 2026 auf den Spielplan.

Auch das Kammermusikfestival Allegro Vivo und das Theaterfestival Hin & Weg im Waldviertel prägen heuer den Kultursommer in Niederösterreich wieder. Ebenso das FM4 Frequency Festival ist im Sommer aus St. Pölten nicht mehr wegzudenken. Das Festival findet von 20. bis 22. August statt, der deutsche Rapper Sido und Elektromusiker Paul Kalkbrenner werden unter anderem auftreten.

Ein besonderes Jubiläum steht 2026 bei den Festspielen Reichenau an, nämlich „100 Jahre Theater Reichenau“. Dieses Jubiläum soll laut Aussendung vom Land Niederösterreich mit der Produktion „Die Fledermaus“ begangen werden. Die Festspiele sind für 1. Juli bis 2. August 2026 angesetzt, das Programm wird Mitte Jänner präsentiert.