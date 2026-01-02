Ölgemälde aus dem 19. Jahrhundert aus steirischer Kirche gestohlen

Zeigt Madonna mit Jesuskind - vergoldeter Rahmen zurückgelassen.

Ein Ölgemälde aus dem 19. Jahrhundert, auf dem die Heilige Maria mit Jesuskind zu sehen ist, ist Ende November aus einer frei zugänglichen Pfarrkirche in Peggau (Bezirk Graz-Umgebung) gestohlen worden.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag in einer Aussendung mitteilte, wird nun nach dem gestohlenen Kulturgut gefahndet.

93 mal 72 Zentimeter groß

Das Gemälde ist 93 mal 72 Zentimeter groß und hing in einem vergoldeten Rahmen in der Kirche. Der Diebstahl passierte zwischen 26. und 28. November 2025. Der Rahmen wurde vom Täter oder der Täterin zurückgelassen. Der finanzielle Wert des Bildes kann nicht angegeben werden.

Details zum gestohlenen Bild können auf der Seite des Bundeskriminalamts unter https://go.apa.at/AMbEdeeJ abgerufen werden.