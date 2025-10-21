DAS sind die Gewinner des riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreises 2025

Am gestrigen Montagabend wurden im Conference Center Laxenburg Projekte in den vier Kategorien "Innovativ genial“, "Ökologisch genial“, "Regional genial“ und "Digital genial“ beim riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis 2025 ausgezeichnet.

"Heute Abend spürt man die Kraft der Innovation und der Kreativität unserer Unternehmerinnen und Unternehmer in Niederösterreich“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die die Preise übergab und meinte, diese Kraft brauche man in der heutigen, herausfordernden Zeit globaler und wirtschaftlicher Krisen. Gerade jetzt, unterstrich Mikl-Leitner, „ist es wichtig, stark in der Nische, aber auch in der Exzellenz zu sein, um weiterhin erfolgreicher Wirtschaftsstandort zu bleiben.“

Der riz up Genius Award sei dazu "ein wichtiges Instrument, denn es geht um Visionen, es geht um Innovation und unser Ziel ist es, dass Ihre Ideen zum Geschäftsmodell werden“, so die Landeshauptfrau, die sich beeindruckt von den Projekten zeigte. Dabei unterstütze man als Land NÖ gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, unter anderem mit riz up, "wo wir sie begleiten, sei es bei der Finanzierung, bei der Projektentwicklung, im Projektmanagement oder auch beim Erstellen des Businessplans.“

Die Preisträger

In der Kategorie "Innovativ genial“ ging der erste Platz an das Projekt PulpStack, eine nachhaltige 3D-Drucktechnologie auf Basis von Cellulose. Den zweiten Platz holte sich die klimaneutrale Produktion von 4N-HPA und ex aequo auf Platz zwei schaffte es Defi2Go, ein tragbarer Mini-Defibrillator, der speziell für die Anwendung durch Laien in Notfallsituationen entwickelt wurde. In der Kategorie "Ökologisch genial“ ging Platz eins an Hühnermistpellets - organischer Dünger, Platz zwei an Dreikäsehoch - Vegane Käsealternativen und den dritten Platz belegte Zero Waste trifft Feinschmecker: Die nachhaltige Bio-Fischsauce.

Die Kategorie "Regional genial“ entschied das Leit- und Steuersystem "DocTimer“ für sich, das eine Reduktion der Ambulanz-Wartezeiten um bis zu 90 Prozent erreicht. Der zweite Platz ging an Wattivo, die erste Peer-to-Peer-Plattform für Elektromobilität, über die private Ladepunkte flexibel vermietet und genutzt werden können. Platz drei holte sich Circl - Die App für echte Events ex aequo mit Learnify - Unlock Your Genius.

In der Kategorie "Digital genial“ siegte TAGBASE, eine Web-Plattform, die es Käufern physischer Produkte ermöglicht, deren Echtheit mithilfe von NFC-Technologie zu überprüfen, ohne eine spezielle App zu benötigen. Der zweite Platz ging an die Gefahrgutmanagement-App (HazMate) mit integrierter KI (HazKI) ex aequo mit JoAi: KI-Agenten für den Alltag auf der Blockchain. Die Preisgelder von gesamt über 50.000 Euro stellten das Land Niederöstereich, die NÖ Wirtschaftsagentur ecoplus, die Industriellenvereinigung Niederösterreich, die Raiffeisen Landesbank Niederösterreich-Wien, die NÖ Wirtschaftskammer, der Flughafen Wien, die EVN, Novomatic, die Wiener Städtische Versicherung, die accent Inkubator GmbH und RIZ UP zu Verfügung.