"Der Geheimtipp“ will Österreich zum Land der Teetrinker machen

Zwei Gründer aus Melk bringen Bio-Tee aus der Nische in den Alltag und machen aus einer Tasse ein bewusstes Ritual.

Was heute als wachsende Tee-Marke sichtbar wird, begann denkbar unspektakulär: in einem ehemaligen Hotelzimmer in Melk. Dort gründeten Nino Tatto und Paul Kochberger im Februar 2022 ihr Start-up "Der Geheimtipp“ – mit viel Eigeninitiative, wenig Budget und einer klaren Mission: Tee in Österreich aus seinem Schattendasein zu holen und als bewusstes Genussmittel zu etablieren.

Ihr Ansatz: hochwertige lose Bio-Tees, persönliche Markenführung und die Idee, dass Tee mehr sein kann als nur ein Heißgetränk – nämlich Ritual, Pause und täglicher Genussmoment. "Für uns ist Tee kein Mittel zum Zweck. Er kann im Alltag ein echter Genussmoment sein – eine kleine Pause, die Qualität, Ruhe und Bewusstsein in einen oft hektischen Tag bringt“, betont Mitgründer Nino Tatto.

Der Onlineshop ging bereits im Mai 2022 online, doch der Weg dorthin war alles andere als einfach. Während andere Start-ups mit großen Marketingbudgets starten, bauten Tatto und Kochberger ihr Unternehmen parallel zum Studium Schritt für Schritt selbst auf. Verpackt wurde – und wird bis heute – in Melk, von Hand und mit einem klaren Qualitätsanspruch: 100 Prozent Bio-Zutaten, sorgfältig ausgewählt und verarbeitet.

© Der Geheimtipp

"CommuniTea“

© Der Geheimtipp

Das Sortiment umfasst mittlerweile über 45 verschiedene Tees und Mischungen – von Klassikern wie Earl Grey bis hin zu kreativeren Kreationen. Doch „Der Geheimtipp“ versteht sich bewusst nicht nur als Produktanbieter. Vielmehr geht es um eine Haltung: bewusster Genuss, kleine Auszeiten im Alltag und der Aufbau einer Community, die mehr verbindet als nur der nächste Einkauf. Oder, wie es die Gründer nennen: die „CommuniTea“.

Dass die Entwicklung auch außerhalb der eigenen Community wahrgenommen wird, zeigen Auszeichnungen wie der Gründerland Niederösterreich Preis, den das Unternehmen im Bezirk Melk bereits mehrfach gewinnen konnte.

"Es begeistert uns, etwas Eigenes aufzubauen und jeden Schritt selbst mitzugestalten – von der Idee bis zum fertigen Produkt. Am schönsten ist es, wenn unsere Tees anderen Menschen genau die Freude schenken, die wir selbst damit verbinden“, so Tatto und Kochberger. Die Vision dahinter ist ambitioniert, aber klar formuliert: Österreich soll ein Land werden, in dem Tee nicht nur getrunken, sondern bewusst erlebt wird. Als Ritual. Als Pause. Und vielleicht auch als kleiner Geheimtipp im Alltag.