Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
krankenhaus
© Getty Images (Symbolbild)

"Verfassungswidrig!“

Gastpatienten-Unrecht: Gesundheitsökonom Pichlbauer sieht "hausgemachtes Wiener Problem“

20.03.26, 11:56 | Aktualisiert: 20.03.26, 13:23
Teilen

Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer macht klar: Wien schiebt Niederösterreichern die Schuld zu - zu Unrecht! 

Wiens Spitäler weisen NÖ-Patienten ab. Doch laut Experte Pichlbauer ist das reine Heuchelei: "Wien hat kein Problem mit zu vielen Gastpatienten - sondern ein hausgemachtes Kostenproblem!"

krankenhaus
© Getty Images

Die Zahlen sind fürchterlich: Durch eine Angleichung überhöhter Kosten für nichtmedizinische Leistungen könnte Wien eine satte Milliarde Euro sparen. VPNÖ-Mann Matthias Zauner legt nach: Allein durch die Übernahme des NÖ-Sozialhilfemodells würden 300 Millionen Euro Spielraum entstehen.

Gastpatienten-Unrecht: Gesundheitsökonom Pichlbauer sieht
© Selina Adam

Gesundheitsökonom Pichlbauer: Verfassungswidrig!

Pichlbauer geht noch weiter - und nennt Wiens Vorgehen verfassungswidrig. Sein Urteil über Gesundheitsstadtrat Hacker ist vernichtend: Patienten würden auf die politische Ebene gezogen und "vor die Tür gesetzt."

„Die Zahlen sprechen eindeutig dafür, dass Wien hier anders wirtschaftet als andere Bundesländer, vor allem in den patientenfernen Kosten. Bei Abgaben oder medizinischen Fremdleistungen ist Wien exorbitant teuer und ich sehe keinen Grund, warum Wien so teuer ist, aber es ist so.“ 

Gastpatienten-Unrecht: Gesundheitsökonom Pichlbauer sieht
© APA/MAX SLOVENCIK

Die Gastpatiententhematik dreht sich um Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die in Wien länger auf Operationstermine warten müssen oder gar keinen Termin bekommen. Hintergrund des Streits sind die Kosten für die Behandlung von Patientinnen und Patienten aus den Bundesländern, die Wien nicht mehr tragen will. Die Bundeshauptstadt fordert Ausgleichszahlungen. 

Dabei ist die Rechtslage eindeutig: Eine Vereinbarung im Finanzausgleich zur Behandlung von Gastpatienten gilt bis 2028 - unterschrieben von Wiens eigenem Bürgermeister!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen