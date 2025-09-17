Alles zu oe24VIP
Eine Seele von Hund: Topas.
© PBZ Gloggnitz

Streichelhund

Der liebe Topas ist ein Diamant für alle

17.09.25, 12:43
Die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflege- und Betreuungszentrum genossen den tierischen Besuch von Therapiehund Topas und Hundetrainerin Barbara Reiterer.  

Im PBZ Gloggnitz sorgt der regelmäßige Besuch von Therapiehund Topas für schöne Momente und Abwechslung. Durch seine freundliche Art und Zugänglichkeit zauberte er den Bewohnerinnen und Bewohnern wieder ein Lächeln ins Gesicht.

Therapiehund Topas baut Brücken zu allen auf.

Therapiehund Topas baut Brücken zu allen auf.

© PBZ Gloggnitz

"Die Anwesenheit und Interaktion des Therapiehundes sogt für Nähe, emotionales Wohlbefinden und Ruhe", so die Hundetrainerin Barbara Reiterer. "Topas baut eine Brücke zwischen mir und den Bewohnerinnen bzw. Bewohnern auf. Wichtig ist dabei, dass sich der Hund wohlfühlt und Spaß an seiner Arbeit hat. Mit Hilfe von gemeinsamen Spielen werden u.a. die Feinmotorik, das Denkvermögen und Sozialkontakte gestärkt. "Topas zu streicheln, wirkt beruhigend und fördert die Sinne der Bewohnerinnen und Bewohner und führt so zu einer Steigerung der Lebensqualität", führt sie weiter aus.

Ob Kuscheln, Streicheleinheiten oder bloßes Dasein, die Wirkung des Therapiehundes ist für alle spürbar. Vonseiten des PBZ Gloggnietz heißt es: "Unser Dank gilt Barbara Reiterer und Topas für ihre wertvolle Arbeit. Wir freuen uns schon auf den nächsten Besuch."

